1 млрд драмов составляет только Фонд премий высокопоставленных чиновников: пояснение

Управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения представило разъяснения относительно заявления премьер-министра Никола Пашиняна о премиях высокопоставленных чиновников. «Арменпресс» представляет эти разъяснения․

"Уважаемые друзья!

В связи с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна, сделанным 6 апреля на фейсбуковской пресс-конференции, согласно которому общий фонд вознаграждений высокопоставленных чиновников составляет 1 млрд драмов, различными лицами представляются манипулятивные комментарии и информация.

Еще раз подчеркиваем, что премьер говорил исключительно о премиях высокопоставленных чиновников, а не о сотрудниках общей системы государственного управления.

Как известно, начиная с прошлого года на вознаграждение сотрудников всех министерств и ведомств госбюджетом предусмотрены ассигнования в размере 30% от фонда зарплаты данного ведомства, которые предоставляются всем представителям системы государственного управления, начиная с занимающих самые младшие должности лиц, заканчивая высокопоставленными чиновниками. То есть, премии предоставляются тысячам наших граждан. В целом, в системе госуправления фонд вознаграждений ежегодно составляет более 25 млрд драмов, лишь минимальная часть которых направляется на награждение высокопоставленных чиновников-министров, заместителей министров и генеральных секретарей.

Премьер неоднократно публично выражал свою позицию по этим вопросам и провозгласил этот политический курс, сказав также, что не следует обвинять министра в получении зарплаты, в разы превышающей пенсии, поскольку от качества работы министра зависит уровень дальнейшего благосостояния пенсионера.

Напомним также, что в течение последних полутора лет после революции в Армении произошло повышение зарплат, пенсий, пособий сотен тысяч граждан, процесс продолжается.

Призываем воздерживаться от манипулятивных комментариев и представления ложной информации по этим и другим вопросам.

Вчера в прямом эфире премьер-министр подчеркнул, что согласно его решению высокопоставленные государственные чиновники не получили премии за март.

Тем не менее, касаясь повышения зарплат высокопоставленных государственных чиновников за счет премиальных, премьер напомнил, что он, как оппозиционный деятель в прошлом, повышение зарплат госчиновникам, премиальные считает цинизмом, поскольку всем этим чиновникам в прошлом была предоставлена привилегия - зарабатывать деньги на взятках, спонсорстве, других коррупционных рычагах и, по сути, грабить страну. “Сейчас перед системой госуправления стоит строжайшая задача, и каждый знает, что в случае вовлечения в коррупцию он будет наказан. Благодаря эффективности работы высокопоставленных чиновников стало возможным повышение зарплат, пенсий и пособий 1 млн 90 000 человек, а с 2018 года доходы госбюджета Армении увеличились на 1 млрд 100 млн долларов.

Я думаю, что сейчас мы должны поднять рейтинг честной, справедливой государственной службы. В системе государственного управления должно происходить постоянное повышение зарплат, потому что многие проблемы не решаются по одной простой причине, что кадры, обладающие необходимыми профессиональными навыками, зачастую не могут быть вовлечены в систему государственного управления”, - отметил Никол Пашинян”.