Авиакомпания “Армения”, с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа, отменяет все рейсы до 30 апреля включительно.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора авиакомпании “Армения” Геворг Хачатрян.

“Уважаемые друзья, авиакомпания “Армения” до 30 апреля включительно отменяет все рейсы. Всем пассажирам будут предложены ваучеры в соответствии со стоимостью билета”, - отметил Хачатрян.

Ранее авиакомпания отменяла все рейсы до 16 апреля.

Говоря о проверках EASA, Геворг Хачатрян сообщил, что на данный момент они активно обсуждают с Комитетом гражданской авиации пути поиска решений сложившейся ситуации.

“Авиакомпания “Армения” получила сертификат TCO еще в начале прошлого года, что свидетельствует о том, что наша авиакомпания соответствует установленным ЕС нормам авиационной безопасности”, - написал замдиректора авиакомпании.