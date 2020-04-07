Власти Дании постепенно смягчают ограничения. Deutsche Welle

Власти Дании объявили о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания COVID-19. Детские сады и начальные школы возобновят работу с 15 апреля.

Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока будут закрыты. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.