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Власти Дании постепенно смягчают ограничения. Deutsche Welle

Власти Дании постепенно смягчают ограничения. Deutsche Welle

Власти Дании объявили о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания COVID-19. Детские сады и начальные школы возобновят работу с 15 апреля.

Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока будут закрыты. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.


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БелТА


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