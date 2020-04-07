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С начала пандемии за прошедшие сутки в Китае не зафиксировано смертельных исходов. Deutsche Welle

С начала пандемии за прошедшие сутки в Китае не зафиксировано смертельных исходов. Deutsche Welle

Впервые с начала пандемии коронавируса за прошедшие сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов от пневмонии COVID-19, заявил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Всего же с декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек. Госкомздрав КНР также отметил, что в стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle.


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