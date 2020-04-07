Любить и ценить женщин: 7 апреля - праздник материнства и красоты

Один из лучших поводов чтобы оценить женщин, признаться им в любви, чествовать их и дарить им улыбки - 7 апреля - праздник материнства и красоты.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заслуженная артистка Армении Луиза Гамбарян отметила, что она любит все праздники, потому что это повод передать людям положительные эмоции. 7 апреля - не исключение. Актриса в первую очередь собирается поздравить свою мать. “Независимо от того, что происходит в мире, в моем мире - моя мать, и слава Богу, что она рядом со мной. Думаю, те чувства, та любовь, которую каждый ребенок питает к своим родителям - самые теплые и важные и очень необходимы в этой суете”, - сказала Гамбарян.

Она поздравила всех матерей, и тех, кто еще должен насладиться этим восторгом. По словам актрисы, слово “красивый” несколько непонятно, так как в природе красивы все женщины, а материнство – святыня. “Если даже весь год, все 365 дней ты чествуешь, обнимаешь, целуешь, любишь, все равно этого мало”, - подчеркнула Гамбарян и вспомнила, что много лет назад она готовила открытки для своей матери, а сейчас так делает ее дочь. Это одна из искренних детских, невинных привычек, которые всегда останутся в сознании поколений, независимо от того, каких результатов добьются новейшие технологии, и как изменится мир. По-моему, в жизни всех нас не было более дорогого и запоминающегося подарка, поскольку подарки наших детей самые ценные”, - заключила Луиза Гамбарян.

Актриса, телеведущая Сатеник Азарян призналась, что она любую ситуацию может превратить в праздник в любой день. “У меня двое детей, и когда они подходят и обнимают меня, говоря, что любят, это становится праздником. Поэтому 7-е апреля или месячник женщин хоть и приятны, но словно носят формальный характер. Женщины становятся требовательнее, ожидая, что их обязательно поздравят. Как 7 апреля я люблю и Новый год, и день рождения, и другие праздники. Когда солнце восходит, и тебе с любовью говорят: “Доброе утро”, - это уже праздник”, - отметила Азарян.

Режиссер Анна Аревшатян напомнила, что 7 апреля - День Благовещения Пресвятой Богородицы, когда Святая Мария узнает, что она станет матерью. Эти девять месяцев, которые мать проводит со своим замечательным ребенком, неповторимы.

“Желаю всем женщинам и матерям счастья, потому что от счастья рождаются любовь и взаимопонимание. Будьте счастливы и любите себя, своих детей, живите не ради детей, а с ними, наслаждайтесь жизнью и мечтайте, пусть Ваши родные слышат и понимают Вас. Радуйтесь всему простому, ведь все хорошее в нашей жизни дается бесплатно. Цените жизнь и то, что у Вас есть на данный момент. Поздравляю всех”, - сказала Аревшатян.

Анжела Амбарцумян