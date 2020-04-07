Никол Пашинян призывает на этой неделе строже соблюдать ограничения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает людей в течение этой недели с большей строгостью соблюдать ограничения, чтобы правительство в случае хороших показателей со следующего понедельника смогло бы ослабить ограничения. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в прямом эфире в Facebook.

Премьер-министр также отметил, что нынешние показатели подсказывают правительству, что политика ограничений эффективна. “Прошу вас в течение этой недели соблюдать ограничения с большей строгостью и серьезностью, чтобы мы смогли с понедельника начать тактику ослабления режима, если статистика даст такую возможность”, - сказал Пашинян.

Он также сообщил, что на сегодняшний день есть 1400 коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, однако на данный момент фактически занята их половина, что означает, что ситуация не очень напряженная. Премьер-министр также отметил, что крайне тяжелых случаев стало меньше. В Армении впервые за один день количество выздоровевших от коронавирусной инфекции больше, чем число новых случаев. Случаи заражения увеличились на 20, выздоровели 25 пациентов. Общее число случаев инфицированных коронавирусом в Армении на данный момент - 853, число выздоровевших – 87. Погибли 8 человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.