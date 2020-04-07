КГД опубликовал номера контактов с таможенным атташе Армении в Ларсе

Комитет государственных доходов сообщает, что отныне будут действовать средства обратной связи с таможенным атташе при посольстве Республики Армения в Российской Федерации.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Республики Армения, в случае проблем, связанных с таможенной сферой в Российской Федерации, в том числе и на КПП “Верхний Ларс”, можно связаться с таможенным атташе при посольстве Республики Армения в РФ Арамом Тананяном по следующим номерам: + 79263985991, +37455569001 (Viber,WhatsApp).