Число новых случаев коронавируса увеличилось на 20, выздоровели еще 25 пациентов

Впервые в Армении число выздоровших за один день от коронавирусной инфекции больше, чем число новых зарегистрированных случаев – подтвержденные случаи увеличились на 20, выздоровели 25 пациентов. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Вчера зарегистрировано 20 новых случаев. По сравнению с предыдущим днем их больше. Конечно, и тестов немного меньше, количество тестов - 211, но Министерство здравоохранения и комендатура считают, что вчерашняя наша оценка продолжает сохраняться”, - сказал Пашинян. Накануне премьер-министр озвучил оптимистическую оценку, что если в течение всей недели удастся сохранить позитивные тенденции, с понедельника можно будет подумать о смягчении ограничений.

Пашинян отметил, что 6 апреля, по сути, было исключительным днем тем, что, фактически, выписанных пациентов впервые было больше, чем новых случаев. Пашинян также отметил, что правительство провело совещание, и Министерство Здравоохранения и комендант сохраняют осторожный оптимизм.

По состоянию на 11:00 6 апреля в Армении зарегистрировано 833 подтвержденных случая коронавируса, зарегистрировано 8 случаев смерти, выздоровели 62 инфицированных. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении на данный момент составляет 853. Число выздоровевших - 87.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.