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Китай усиливает контроль на сухопутной границе для предотвращения ввоза COVID-19. Синьхуа

Китай усиливает контроль на сухопутной границе для предотвращения ввоза COVID-19. Синьхуа

 Китай расширяет меры пограничного контроля, в том числе вдоль своей сухопутной границы с тем, чтобы предотвратить случаи ввоза новой коронавирусной инфекции /COVID-19/. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Государственного управления по делам иммиграции Лю Хайтао.

Учитывая, что вдоль сухопутной границы протяженностью 22 тыс км расположен 91 сухопутный КПП, открытый для ее пересечения, а также большое количество коротких и обходных путей, Китай сталкивается с высоким риском ввоза COVID-19 через сухопутную границу, отметил он на брифинге для журналистов в Пекине,сообщает Арменпресс со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, были приняты меры по ограничению пересечения границы без крайней необходимости, что привело к резкому сокращению количества ежедневных пересечений.

Ранее прекратившие свою деятельность пограничные КПП и переходы по-прежнему останутся в закрытом состоянии, а также будет усилена охрана, добавил Лю Хайтао.

Он также отметил, что транспортные средства у лиц, пересекающих границу, подлежат строгой проверке, при этом ужесточен пограничный патруль.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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