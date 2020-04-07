Арман Татоян поздравил женщин, пожелав им успехов и множества поводов для улыбок

Омбудсмен Армении Арман Татоян поздравил женщин с Днем материнства и красоты.

Как передает «Арменпресс», Татоян написал поздравление на своей странице в Facebook.

“Дорогие женщины, поздравляю всех Вас с Днем материнства и красоты! Желаю Вам здоровья, успехов и множества поводов для улыбок! В рамках месячной кампании по информированию “Стань примером!” мы показали истории женщин, которые преуспели в бизнесе, в управлении, в вооруженных силах и в других сферах.

Каждая из этих историй является примером разрушения стереотипов, преодоления трудностей и страхов. Эти истории также являются примером того, как женщины успешно совмещают семью и работу. Нужно продолжать вдохновлять всех нас успехами женщин”, - отметил омбудсмен.

Омбудсмен считает своей миссией способствование созданию равных возможностей для женщин, их участию в решениях и преодолению страхов и стереотипов.

“Для женщины должны быть созданы все возможности, чтобы беззаботно наслаждаться материнством”, - заключил Арман Татоян.