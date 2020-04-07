COVID-19: из арабских стран наименьшее количество инфицированных в Сирии: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 347 641. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших около 74 000. Число выздоровевших более 286 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 367 650 подтвержденных случаев. Число погибших - 10 943 человек. В Испании зараженных больше чем в Италии – 136 675 подтвержденных случаев. Общее число смертности в Испании составляет 13 341 человек.

В Италии число инфицированных – 132 547 человек, число смертности - 16 523. В Германии - 103 375 подтвержденных случаев, число смертности - 1 810. Во Франции – 98 010 подтвержденных случаев, число смертности - 8 911.

В Китае - 81 740 и всего 32 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 331 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 60 500 человек. Общее число погибших составляет 3 739 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 51 608, в Турции -30 217, в Швейцарии - 21 657.

В Грузии зарегистрировано 188 случая заражения коронавирусом, в России - 6 343, число смертности – 47.

Число заразившихся в ОАЭ превысило 2 000 человек, здесь зарегистрировано 11 смертей. В Катаре коронавирусом заразились 1 832 человека, смертность по сравнению с ОАЭ здесь ниже – 4 случая. В сравнении с арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь погибли 85 человек. Однако число инфицированных низкое - 1322. Число инфицированных в Ираке чуть больше 1000, смертность – 64. Низкая смертность и в Бахрейне – 4 случая. Общее количество подтвержденных случаев заражения - 756. В Кувейте зарегистрирован 1 случай смертности, 665 случаев заражения. Из арабских стран наименьшее количество инфицированных в Сирии – 19 случаев, 2 смерти. Также и в Ливии - 19 случаев, 1 смерть.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 204.