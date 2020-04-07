Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня материнства и красоты

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю праздника материнства и красоты. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

“Дорогие женщины!

В этом году с особой теплотой и любовью поздравляю Вас с праздником материнства и красоты!

Мои особые поздравления, слова добрых пожеланий и благодарности врачам и медработницам, которые всегда и особенно в эти трудные дни – и днем и ночью, наряду с профессиональной помощью, оказывают внимание и заботу больным, находящимся в медучреждениях.

Я признателен всем женщинам-полицейским, военным, спасателям и служащим, которые по роду своей работы, профессии и по зову души в эти дни во имя нас ставят под угрозу свою жизнь и здоровье, тем женщинам, чьи супруги в эти дни почти не возвращаются домой из больниц, со службы и с рабочего места, выполняя свой долг.

Женщина и особенно армянская женщина всегда была опорой семьи, брала на себя максимальную тяжесть, заботу и все трудности. Сейчас, когда, исходя из ситуации, многие вынуждены оставаться преимущественно дома, забота и нагрузка женщин увеличились, что обусловлено такжеи и организацией повседневной семейной жизни, дистанционным образованием детей и внуков, экономическими проблемами и т. д. Однако армянская женщина никогда не сдавалась и всегда оставалась сильной, веря, что любая трудность - преходяща.

Дорогие мои!

Весна всегда полна ожиданий и надежд! Внешний блеск и форма праздничных поздравлений в этом году, возможно, чуть сдержаннее. Но верьте, что наша любовь к Вам и признательность Вам никогда не изменяться. Отец волнуется от крика своей маленькой дочурки, сердце молодого человека вибрирует от улыбки любимой, независимо от возраста, мы скучаем по нашей матери и жене, и в наших внуках видим их продолжение.

Потому что, дорогие женщины, жизнь начинается с Вас и продолжается от Вас.

Берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы, живите долго!”.