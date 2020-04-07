Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня материнства и красоты.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Дорогие женщины!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с праздником материнства и красоты!

Пусть Ваша жизнь будет такой же прекрасной, как весенний день - яркой и светлой, цветущей и солнечной! Пусть в ваших семьях царят только счастье и благополучие!

Армянская женщина всегда была хранительницей очага, опорой и столпом, крыльями и поддержкой своего мужа. И сегодня она с честью выполняет эту великую миссию, дошедшую из глубины столетий, без остатка и самоотверженно служа семье и Родине, сея вокруг себя безграничную любовь и теплоту, доброту и заботу.

Вновь поздравляю Вас, дорогие матери, сестры, бабушки, женщины и девушки, желаю мира, крепкого здоровья и всех благ Вам и всем Вашим родным и близким!”.