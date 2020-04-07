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Европейские индексы - 06-04-20

Европейские индексы - 06-04-20

МОСКВА, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 5.77% и составил 10075.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 4.61% и составил 4346.14 пункта, британский FTSE вырос на 3.08% и составил 5582.39 пункта, а российский RTSI вырос на 3.20% и составил 1083.43 пункта.


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