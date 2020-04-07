Министерство ЧС Республики Армения сообщает, по положению на 7-е апреля в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

В Сюникской области, в Гаваре, Мартуни, в Чамбараке Гегаркуникской области, в городах Ташир Лорийской области, Джермук Вайоц Дзорской области, на поворотах Дилижана и на отрезке Сараван-Зангер идет снег.

На отрезке Сараван-Зангер местами гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для грузовых автомобилей.

Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.