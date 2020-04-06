Серж Саргсян и Юрий Хачатуров приглашены на заседание Следственной комиссии НС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что когда третий президент Республики Армения Серж Саргсян и экс-начальник Генерального штаба ВС Юрий Хачатуров придут на заседание Следственной комиссия Национального Собрания по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года, это станет кульминацией работы комиссии. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян заявил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы граждан.

«Комиссия выслушала многих людей и теперь поставила перед собой задачу выслушать экс-начальника Генерального штаба Юрия Хачатурова. Мне известно, что Серж Саргсян приглашен в комиссию для ответа на вопросы. И я думаю, что когда Серж Саргсян и Юрий Хачатуров придут в комиссию, это станет кульминацией работы комиссии», - сказал Пашинян.

Он отметил, что комиссия изучила около 25 000 страниц документов и проделала большую работу. Срок работ продлен до июня. Пашинян выразил надежду, что до этого комиссия сможет сделать выводы.