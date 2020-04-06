Зарегистрированные на Армению самолеты были вовлечены в незаконную деятельность: премьер

Авиация Армении должна соответствовать самым высоким стандартам. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос граждан в прямом эфире на своей странице в Facebook. В частности, вопрос гражданина касался последних событий в области гражданской авиации и слухов о том, что Комитет гражданской авиации Армении якобы «лишен лицензии».

«Комитет гражданской авиации не может быть лишен лицензии. Да, у нас есть проблемы в сфере гражданской авиации, наши авиакомпании были лишены права летать в Европу. Те, кто манипулируют этим вопросом, делают это напрасно. Я думаю, что это саботаж государственных органов, о котором я говорил. Если вы посмотрите на мою пресс-конференцию в Капане, то увидите, что я говорил там о деятельности Комитета гражданской авиации, о том, как некоторые бывшие должностные лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела за их деятельность, и что происходило в Армении в течение многих лет из-за их преступной халатности.

Зарегистрированные в Армении самолеты были вовлечены в незаконную деятельность в африканских странах: продажу оружия и т.д. Это было связано с предполагаемыми армянскими коррупционерами. Эти факты скрывались в течение многих лет. По этим фактам были сигналы, я немного затронул эту тему на пресс-конференции в Капане. Эти проблемы были скрыты от Татевик Равазян, от руководства и в результате сложилась такая ситуация», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что он не расстроен этой ситуацией, потому что тут будет подведена черта, и представления об управлении авиацией изменятся.

«Мы поймем, что представления об управлении авиацией, которые существовали в Армении в течение многих лет, просто неприемлемы и не могут продолжаться. Армянская авиация должна соответствовать самым высоким стандартам. Кстати, когда говорят, что в 2015 году в авиационной сфере были проведены проверки, не верьте.

В то время были запросы, а не проверки, а в наше время были настоящие проверки, была раскрыта реальная картина. Конечно, европейская структура несколько отклонилась от правил, потому что в мае должна была состояться дискуссия, после чего должно было быть принято решение, но оно по непонятным причинам принято сейчас. Наш Комитет гражданской авиации уже подал апелляцию, потому что мы начали заниматься этими вопросами несколько месяцев назад», - сказал Никол Пашинян.