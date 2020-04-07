Газета “Айастани Анрапетутюн”: Лев есть лев, будь то самец или самка

Исторические источники немного представляют роль армянской женщины в нашей истории, однако даже эти отрывочные сведения создают впечатление, какова была ее роль. Родину мы неспроста называем Матерью. Неспроста называем Матерью и каждую святыню. В самых тяжелых ситуациях, женщины, подвергая себя опасности, спасали наши ценности и донесли их до нас. И это очень значимо, потому что заставляло нас крепко хранить наши корни, потому что невозможно победить армянина, не потерявшего свои корни”.

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