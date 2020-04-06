Армения предлагает платить за российский газ в рублях: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает более логичным, чтобы Армения платила за российский газ не долларами, а рублями. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении заявил об этом в прямом эфире в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Премьер-министр отметил, что говорил об этом во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 6 апреля. «Мы постоянно говорим о высоком уровне долларизации в ЕАЭС, но пока мы платим за российский газ в долларах. Наше предложение, которое я сегодня тоже повторил, состоит в том, что для нас было бы правильным платить за газ в рублях, потому что я думаю, что это более логично в контексте ЕАЭС. Будем надеяться, что эти переговоры будут успешными», - сказал Пашинян.

Коснувшись заявки компании «Газпром Армения» о пересмотре тарифа на газ, премьер-министр напомнил, что вице-премьер Мгер Григорян от имени правительства обратился к «Газпрому» с просьбой пересмотреть цену на газ на границе с учетом ситуации на мировом рынке.

«Т.е. мы предложили начать переговоры по снижению цены на газ. Сегодня мы обсуждали этот вопрос с президентом России, и я сказал, что с учетом этой кризисной ситуации как гуманитарной, так и экономической, я ожидаю, что мы сможем обсудить этот вопрос с президентом России, чтобы прийти к общему знаменателю, и президент РФ также вмешается в процесс, чтобы мы смогли принять решения по заявке «Газпром Армения», потому что в этой кризисной ситуации наше общество и правительство не могут воспринять, что такое решение может быть принято», - сказал Никол Пашинян.