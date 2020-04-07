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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Выборы в Арцахе свидетельствуют о состоявшейся политической системе

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Выборы в Арцахе свидетельствуют о состоявшейся политической системе

“Паника, вызванная пандемией нового коронавируса в Армении и во всем мире, оказала значительное  влияние на все экономические и политические процессы, многие важнейшие события остаются вне общественного внимания, или частично отодвигаются на второй план.

Одними из таких событий были выборы в Арцахе, которые, несмотря на то, что в течение нескольких дней сформировали повестку общественного обсуждения, тем не менее, не были восприняты широкими слоями общества. Эти выборы в Арцахе по нескольким показателям отличались от всех предыдущих выборов, и имели несколько важных значений.

Самым важным было то, что на выборах не было подчеркнутого лидера-кандидата, фаворита или политической силы, о которой можно было бы однозначно сказать, что победа не вызывает сомнений. У одного из кандидатов были высокие шансы, но ни один из них не имел ощутимого преимущества перед другими. Кандидатами в президенты являются и Араик Арутюнян, Масис Маилян и Виталий Баласанян. Это деятели, пользующиеся в Арцахе авторитетом, бывшие и нынешние чиновники. Эта ситуация говорит об отсутствии заранее начертанных сценариев, что, в свою очередь, говорит о равных конкурентных условиях”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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