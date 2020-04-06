Из Москвы в Ереван прибудет 222 граждан Армении: «Red Wings» получила разрешение на рейс 

В Армению 6 апреля чартерным рейсом Москва-Ереван авиакомпании Red Wings прибудут в Ереван 222 гражданина Республики Армения, выразивших желание вернуться из России. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем на своей странице в Facebook написал вице-премьер Тигран Авинян.

«Наши граждане будут изолированы в гостиницах Еревана и Цахкадзора, где они пройдут карантин в течение 14 дней.

«Я хочу сообщить, что несколько минут назад авиакомпания Red Wings получила разрешение правительства РФ на выполнение еще одного рейса, подробности которого будут объявлены позже», - сказал Тигран Авинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 833, погибли 8 человек, выздоровели 62 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.