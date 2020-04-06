Все службы Страстной Седмицы пройдут за закрытыми дверями

Первопрестольный Святой Эчмиадзин принял решение проводить мероприятия Страстной Седмицы и проводить Святые Литургии за закрытыми дверями без присутствия верующих. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала информационная система Первопрестольного.

В условиях объявленного чрезвычайного положения Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает верующих соблюдать Великий пост до 11 апреля. После литургии и, с максимальной ответственностью соблюдая правила самоизоляции, в последующие дни посещать церкви отдельно и получать причастие от пасторов.

Католикос также поручил руководителям епархий действовать в соответствии с ситуациях в их странах.