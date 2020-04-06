Ежедневно будет проводится 1000 тестирований:выделена крупная сумма для местного производства тестов

Государство поставило перед собой задачу в ближайшие дни проводить в Армении ежедневно по 1000 тестов по диагностике коронавируса. Планируется локальное производство тестов. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сказал об этом в прямом эфире в Facebook, отвечая на вопрос граждан, собираются ли они проводить массовое тестирование населения.

«Сегодня мы поставили задачу увеличить количество ежедневных тестов до 1000 в ближайшие дни. Сегодня наши ежедневные тесты варьируются от 200 до 400. Но мы поставили перед собой цель, чтобы начиная с этой недели (возможно, уже с завтрашнего дня, но с пятницы, безусловно) будем проводить 1000 тестов в день. И для этого мы сейчас закупаем большое количество тестов - около 70 тысяч», - сказал Пашинян.

Он также сообщил, что с Институтом молекулярной биологии обсуждается вопрос создания местного производства тестов. Сегодня правительство уже решило выделить большую сумму денег на закупку сырья. «Мы выделяем 550 тыс долларов США Институту молекулярной биологии для организации на месте производство тестов. Эксперты заверили, что у них получится. Получается, мы собираемся провести массовое тестирование, поскольку 1000 тестов в день - серьезное число», - сказал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 833, погибли 8 человек, выздоровели 62 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.