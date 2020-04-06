Армения должна быть страной готовой продукции: премьер коснулся развития экономики

Видение правительства Армении по выходу из кризиса связано с краткосрочными и долгосрочными проблемами. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сказал об этом на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из граждан, какие шаги предпримет правительство после чрезвычайного положения для восстановления экономики и укрепления позиции Армении в мировой экономике.

Премьер-министр Армении отметил, что в краткосрочной перспективе задача состоит в том, чтобы в этом году как можно быстрее сделать капитальные вложения, поскольку они являются инвестициями, создающими наибольшее количество рабочих мест. В долгосрочной перспективе, по словам премьер-министра, основным вкладом должно стать развитие человеческих ресурсов, технологий и знаний.

«Наше стратегическое видение экономического развития заключается в том, чтобы Армения стала страной готовой продукции, а не поставщиком сырья. Это означает новые рабочие места, новые технологии. В этом случае оборот экономического сырья уже давно циркулирует, в результате чего мы имеем высокий уровень добавленной стоимости. Мы стремимся развивать перерабатывающую промышленность. По данным прошлого года мы зафиксировали значительный показатель: у нас был высокий экономический рост, и мы увидели, что перерабатывающая промышленность стала одной из ведущих отраслей», - сказал Никол Пашинян.

Что касается создания металлургических предприятий в Армении, то, по словам Никола Пашиняна, по этому вопросу будут проведены экологические дебаты.

«Мы должны рассмотреть два важных аспекта. В Армении должны быть самые высокие экологические стандарты, но окружающая среда не должна восприниматься как абсолют. В этом здании, где я сижу, все остальные здания содержат антиэкологические элементы. Я многократно говорил об этом. Любое проявление цивилизации содержит антиэкологический элемент. Другое дело, что нужно найти правильный баланс в цивилизации и экологии. Экология - одна из важнейших проблем современного мира. Это также является приоритетом для правительства Армении, но мы не противопоставляем экологию развитию экономики, наша экономика должна развиваться с учетом экологических норм, существующих в современном мире», - добавил премьер-министр.