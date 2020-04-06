Правительство планирует реализацию проектов по трудоустройству для людей допенсионного возраста 

В центре внимания правительства Республики Армения будет вопрос тех граждан, которые не достигли пенсионного возраста и имеют проблемы с трудоустройством. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сказал об этом в ходе пресс-конференции на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного 59-летнего гражданина о том, что, хотя он еще не достиг пенсионного возраста, он не может устроиться на работу.

Задавший вопрос гражданин отмечает, что эта возрастная группа граждан проигнорирована в программах поддержки, принятых правительством в эти дни. В этой связи Никол Пашинян отметил, что ни один из принятых антикризисных пакетов не связан с возрастными категориями.

«Я понимаю, что с возрастной группой есть некоторые проблемы, и сейчас мы обсуждаем реформу в контексте семейных пособий, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы система была более эффективной. Здесь я хотел бы сказать, что многие наши граждане, как 55, так и 60 и 62 лет, являются полностью дееспособными людьми, и у нас должны быть программы, в рамках которых они станут конкурентоспособными на рынке труда», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что с точки зрения экономического развития нашей страны важно не обеспечение людей этого возраста пенсиями, а проведение работ с ними, развитие их навыков, чтобы они были конкурентоспособными. По словам премьер-министра, нужно проделать серьезную работу в этом направлении.

С целью предотвращения распространения коронавируса в Армении правительство приняло девять мер для поддержки различных социальных групп.