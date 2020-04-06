Больницы Лиона могут поделиться своим опытом борьбы с коронавирусом с больницами Еревана

Как весь мир, так и Франция, в эти дни пытается предотвратить распространение коронавируса, прибегая к различным мерам. Иногда это удается, иногда - нет.

В беседе с Арменпресс французский врач армянского происхождения, политик, бывший мэр Лиона Жорж Кепенекян сказал, что страна должна положиться на себя и преодолеть проблему, а больницы Лиона могут поделиться своим опытом с ереванскими больницами.

«Лион и Ереван - города-побратимы, и я думаю, что руководство лионских больниц может поделиться своим профессиональным опытом с Ереваном. Может быть, возможно будет поддержать друг друга. С этой целью ведутся переговоры», - сказал он, добавив, что врачи также должны быть предельно осторожны в борьбе с вирусом и защитить себя, в противном случае они рискуют своей жизнью.

По словам Кепенекяна, во Франции погибли несколько врачей, и их работа похожа на битву на поле битвы, где генерал в первую очередь думает о том, чтобы не потерять своих солдат.

«У нас люди, которые могут быть заражены, перевозятся в больницы. Мы отвечаем на их вопросы и помогаем. Мы являемся политическими борцами и должны понимать и ясно представлять состояние общества сегодня, чтобы не совершать ошибок и преодолеть проблему. Нет французского или армянского подхода к борьбе с коронавирусом. В Лионе есть армянские семьи, которые во Франции находятся в плохом положении из-за документов. Мы стараемся поддерживать их как людей с социальными проблемами, но трудно говорить обо всей армянской общине», - подчеркнул Кепенекян.

Он с большим сожалением отметил, что, хотя Франция входит в число стран, добившихся успехов в области медицины, здесь также есть много проблем: недостаток тестов, больницы переполнены, дома престарелых находятся в плохом состоянии, даже масок не хватает, существует дефицит лекарств.

Врач не понимает, как они дошли до такой ситуаци. «Если Франция оказалась в такой ситуации, встает вопрос о том, как встанут на ноги Армения или другие маленькие страны. Необходим более жесткий подход. Коронавирус не является серьезным заболеванием, но он распространяется очень быстро и не признает границ», - сказал Кепенекян.

Коснувшись помощи других стран, он сказал, что Франция сама должна подумать о преодолении вируса. «Для того чтобы думать о других, нужно самому быть спокойным. Например, Соединенные Штаты заботятся о себе. Там цены на лекарства подняли, чтобы США могли получить то, что им нужно, Венгрия прекратила экспорт, чтобы производимые в стране лекарства оставались в Венгрии, а Китай продает свою помощь тем странам, которым сам хочет. Это удивительная ситуация: возникает эгоизм. Мы знаем, что Армения пыталась получить hydroxychloroquine. Мы надеемся, что это эффективный способ борьбы с вирусом, но нам все еще нужно ждать окончательных результатов. Сейчас нет мощных лекарств, способных помочь преодолеть эпидемию», - сказал Кепенекян.

По его словам, вылечившиеся люди должно через некоторое время пройти повторное тестирование и быть в центре внимания врачей в течение года. «Этот новый вирус, и мы еще не знаем всей его истории», - сказал он, пожелав всем крепкого здоровья.