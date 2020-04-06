Республика Арцах готова предпринять все необходимые меры самообороны: МИД Арцаха

Республика Арцах готова предпринять все необходимые меры самообороны в соответствии с нормами международного права и, в частности, положениями Устава ООН. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Республики Арцах относительно нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, которое приводим полностью:

“5 апреля 2020 года азербайджанская сторона в очередной раз грубо нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, в результате чего был ранен военнослужащий Армии обороны Республики Арцах.

Вызывает обеспокоенность, что данный инцидент произошел на фоне временного приостановления мониторинга режима прекращения огня со стороны офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и в условиях, когда весь мир борется с пандемией нового типа коронавируса.

Подобные провокации являются открытым пренебрежением со стороны властей Азербайджана призывом Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша к перемирию во всем мире, чтобы направить усилия всего человечества на преодоление глобального вызова - коронавируса, а также игнорированием обращения сопредседателей Минской группы ОБСЕ к сторонам конфликта строго соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут повысить уровень напряженности в данный период.

Деструктивное поведение Баку стало очередным проявлением безответственной и агрессивной политики азербайджанских властей и заслуживает самой строгой оценки и осуждения со стороны международного сообщества.

Подтверждая свою приверженность соблюдению соглашений о прекращении огня и его укреплении и вновь откликаясь на обращение Генерального секретаря о приостановлении военных действий по всему миру, Республика Арцах настоятельно призывает Азербайджан выполнять взятые на себя обязательства и отказаться от провокационных действий.

В то же время Республика Арцах готова предпринять все необходимые меры самообороны в соответствии с нормами международного права и, в частности, положениями Устава ООН”․