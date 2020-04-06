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В Армении у 6 сотрудников полиции подтвержден коронавирус 

В Армении у 6 сотрудников полиции подтвержден коронавирус 

В рамках борьбы с коронавирусом в полицейских управлениях принимаются профилактические меры. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 6 апреля заявил заместитель начальника полиции Айк Мгрян.

«В настоящее время у нас 6 полицейских, зараженных коронавирусом, 11 полицейских изолированы», - сказал Мгрян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 833, погибли 8 человек, выздоровели 62 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


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БелТА


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