Процесс реализации капитальных программ будет в центре внимания премьер-министра

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены запланированные на текущий год капитальные проекты в сфере водоснабжения, а также процесс реализации привлеченных еще много лет назад кредитных программ.

Премьер-министру доложили о модернизации и улучшении систем ирригации и водоснабжения, а также работах по строительству водохранилищ Капса и Веди.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было отмечено, что с начала года стартовала организация тендеров по вышеуказанным программам, и программы будут продолжены в рамках запланированных сроков. Тендер по водохранилищу Капса находится в процессе, строительные работы начнутся летом. Проект водохранилища Веди реализуется по графику.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что процесс реализации капитальных программ во всех сферах будет в центре его внимания. Глава правительства отметил, что эти программы решают серьезные экономические и социальные проблемы и в этом контексте имеют принципиальное значение.