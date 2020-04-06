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На рассвете 6-го апреля в Армению прибыли граждане РА из США, Европы и других стран

На рассвете 6-го апреля в Армению прибыли граждане РА из США, Европы и других стран

Прибывшие в Армению на рассвете 6-го апреля пассажиры из аэропорта “Звартноц” были перевезены в места изоляции на автобусах МЧС. 

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с Арменпресс отметила, что рейсом авиакомпании “Белавиа” прибыли в Ереван граждане из разных стран.

“На рассвете 6-го апреля прибыли граждане Республики Армения из США, европейских и других стран”, - сказала Нагдалян.

МЧС сообщает, что после объявления чрезвычайного положения в Армении, по поручению министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна, на пассажирских и грузовых автобусах МЧС осуществляется перевозка граждан и их багажа в места изоляции или из мест их изоляции в места проживания, по мере необходимости. Водители носят соответствующую одежду, автобусы дезинфицируются несколько раз в день. Соблюдаются все правила безопасности. Действия носят непрерывный характер. 


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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