Азиатские индексы - 06-04-20

ТОКИО, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 4.24% и составил 18576.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 3.86% и составил 1376.30 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2763.99 пункта, а HANG SENG вырос на 2.21% и составил 23749.12 пункта.