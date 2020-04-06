Министр Торосян призывает не выходить из дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призывает и впредь не выходить из дома без необходимости, чтобы ускорить распространение коронавируса. Как сообщает Арменпресс, Торосян сказал об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Как вы знаете, вчера у нас было всего 11 подтвержденных случаев в течение дня, что, конечно, является положительным обстоятельством, но мы должны продолжать меры, которые помогут сохранить это число, достичь более низких показателей. Мы должны удвоить наши усилия по снижению темпа до тех пор, пока не будем уверены, что нет опасности крупномасштабного распространения. Я призываю вас не выходить из дома без необходимости, идти только в магазин, аптеку и т.д.», - сказал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 833, погибли 8 человек, выздоровели 62 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.