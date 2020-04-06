В Греции оценили меры по борьбе с коронавирусом. РИА Новости

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Греции складывается лучше, чем во многих других европейских странах, однако правительство не намерено ослаблять меры и считает критически важным месяцем апрель, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.

"В эти дни мы вступаем в критическую фазу необъявленной войны, которую начала пандемия коронавируса во всем мире. Оборона нашей страны до сих пор оказалась сильной, не только потому, что мы действовали своевременно и решительно, но и потому, что есть мобилизация большинства греков. Еще раз благодарю их. Кроме того, тысячи добровольцев спешат поддержать систему здравоохранения, и в стране развивается "движение пожертвований. Если мы расслабимся, мы заплатим за это. И это принесет больше вреда, чем пользы ", - заявил Петсас, добавив, что по этой причине меры по ограничению движения были продлены до 27 апреля.