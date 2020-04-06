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Дети из 10 стран, которые любят сказки Туманяна, представят сказку “Врунишка”

Дети из 10 стран, которые любят сказки Туманяна, представят сказку “Врунишка”

Музей Ованеса Туманяна и Национальная комиссия ЮНЕСКО Армении 7 апреля в интернете представят сказку Туманяна “Врунишка” с участием детей из 10 стран, которые любят сказки Туманяна.

Как передает «Арменпресс», сказку можно будет послушать на официальной странице музея Ованеса Туманяна в Facebook.

Музей Туманяна для того чтобы время, проводимое детьми дома, сделать насыщеннее, реализует   инициативы “Дом, чай, книга”, “Переписка с музеем”, “Чуточку юмора” и ряд других инициатив, подробности о которых можно найти на официальной странице музея в  Facebook.


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БелТА


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