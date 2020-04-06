В Араратской области наблюдается тенденция сокращения случаев заражения коронавирусом: губернатор

В Араратской области - 173 зараженных коронавирусом, однако есть тенденция к снижению.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Араратской области Гарик Саркисян.

“В Араратской области, по последним данным - 173 зараженных коронавирусом, однако, к нашей радости, отмечу, что есть тенденция снижения инфицирования. Если в течение ближайших дней динамика останется такой, то можно будет сказать, что распространение инфекции в нашей области нейтрализовано. Это отнюдь не означает, что мы можем быть полностью спокойны, ограничения на передвижение будут продолжаться в строгом режиме, и если каждый из нас будет ответственен за свои шаги, то мы очень быстро преодолеем вирус и постепенно перейдем к нашей нормальной жизни”, - написал Саркисян.

В Армении по состоянию на 11:00 6 апреля число подтвержденных случаев достигло 833 человек, 62 выздоровели, 8 человек погибли. 4 096 тестов с отрицательным результатом. На данный момент фактическое лечение получают 763 пациента.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.