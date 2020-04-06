В торговых объектах Арцаха зафиксировано изменение средней стоимости 5 видов товаров

Специалисты Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха в результате мониторинга 43 видов товаров широкого потребления, проведенного 6 апреля 2020 года в 20 торговых объектах, действующих в Степанакерте, обнаружили изменение средней стоимости 5 видов товаров - на 3 вида цена выросла, на 2 спустилась.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“В частности, средняя инфляция зафиксирована на следующие виды товаров. 1 кг гречки подорожал на 35 драмов или на 5,5%, 1 кг сахарного песка - на 3 драма или на 1%, а 200 г сливочного масла - на 3 драма, или на 0.3%. Цены снизились на следующие товары: 1кг огурцов снизился на 66 драмов, или на 7%, 1кг белого риса снизился на 6 драмов, или на 1,4%. На товарных рынках, зафиксировавших изменения, нет хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение”, - говорится на странице штаба в Facebook.