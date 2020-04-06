Эдуардо Эрнекян предоставит правительству Армении $250 000 для борьбы с коронавирусом

Национальный герой Армении Эдуардо Эрнекян для борьбы с коронавирусом предоставит правительству Армении $250 000. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь аэропорта “Звартноц” Сатеник Ованнисян.

Аргентинский предприниматель армянского происхождения Эдуардо Эрнекян - один из богатейших людей Южной Америки. Его компания “Corporación América” занимается администрированием аэропортов, инфраструктурной, сельскохозяйственной, энергетической, коммерческой и банковской деятельностью. Эдуардо Эрнекян родился 4 декабря 1932 года и вырос в Аргентине в семье армянских беженцев. Как второй богатейший человек Аргентины Эдуардо Эрнекян успел развить и вывести на рынок многие отрасли экономики страны. Одним из последних проектов “Corporación América” является строительство магистрали, пересекающей Андские Кордильеры. Ереванский аэропорт “Звартноц” усилиями Эрнекяна был доведен до международного уровня. Он занимается восстановлениям древней методики производства армянского вина.

21 сентября 2017 года Эдуардо Эрнекяну было присвоено звание национального героя Армении.