В Гегаркуникской области Армении оказывается гуманитарная помощь необеспеченным и уязвимым семьям

С целью смягчения чрезвычайной ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, социально незащищенным и уязвимым группам в Гегаркуникской области некоторыми организациями предоставляется безвозмездная гуманитарная помощь.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, компания “Гео ПроМайнинг Голд” предоставила общине Варденис 795 ящиков с продуктами питания весом по 14 кг. На данный момент в общине Варденис распределены все 795 ящиков. Их получили 250 человек, получающих семейное пособие, 80 получающих социальное пособие, 20 получающих ежеквартальное содействие.

Та же компания предоставила укрупненной общине Гегамасар 470 ящиков по 14 кг продуктов питания, которые полностью были распределены в общинах Сотк, Кут, Азат, Норабак, Авазан, Арегуни, Арпунк, Третук, Шатворек, Гегамабак, Джагацадзор, Покр Масрик, Гегамасар, Даранак, Памбак, Кахак. Их получили 470 бенефициаров. Из 105 бенефициаров, включенных в программы “Домашний уход престарелых в городе Гавар” и “Маленький Ишхан”, 45 были предоставлены посылки стоимостью 12 000 драмов с содержанием продуктов питания и предметов домашнего обихода. Мэрия Мартуни предоставила помощь 14 одиноким семьям и другим социально необеспеченным семьям в виде продуктов питания, медикаментов и бытовых принадлежностей. Общественная организация “Общинный совет женщин” Мартуни в Мартунинском регионе оказывает помощь 100 необеспеченным семьям, состоящим из одиноких и бездетных пенсионеров. Распределение начато с 3 апреля.

Хосров Хлгатян