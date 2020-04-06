Работы по обеззараживанию осуществлены в 475 общественных местах, крупных пунктах питания и торговли

По приказу министра по чрезвычайным ситуациям Армении 5 апреля подразделения спасательной службы провели профилактические мероприятия по обезвреживанию в 10 областях Армении и в Ереване, в общей сложности в 475 общественных местах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Работы по обеззараживанию осуществлены в здании адмистрации Гегаркуника, здании компании “ВиваСелл” Гавара и на центральной площади города, мэрии Арарата, филиале компании “Веон Армения” Арарата, мэрии Масисна, ЗАО “Айпост” Масиса, на рынке в Гюмри “Лачини анцум”, в торговом центре Джермука, в здании медобъединения Вайка, в 24 жилых зданиях Дилижана, в Егегнадзорском медицинском центре, в банках Ехегнадзора, Арарата и Арагацотна, в 49 учреждениях, в том числе и в кредитных организациях.

В общей сложности с 5 апреля на территории республики осуществлены работы по обеззараживанию в 117 крупных коммерческих организациях.

Во всех структурных и территориальных подразделениях, в обстановке, обусловленной эпидемиологической ситуацией, ежедневному обеззараживанию подвергаются строения, дворы и транспортные средства всех видов, имущество, техника и служебная форма.