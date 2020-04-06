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Психологи МЧС оказали содействие 347 гражданам

Психологи МЧС оказали содействие 347 гражданам

Отдел психологической помощи спасательной службы МЧС призывает граждан для получения профессиональной консультации звонить по следующим номерам:  911, 060 712 444, 010 360 686, viber`+374 41 911 006, действует также электронный адрес: [email protected]

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, психологи работают в круглосуточном режиме. С 4 марта по 5 апреля содействие было оказано 347 гражданам.


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