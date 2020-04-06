Нью-Йорк: власти говорят о проблеске надежды на фоне почти 4200 умерших от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК – Небольшое снижение количества новых смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за последние сутки, возможно, дает небольшую надежду на то, что распространение болезни замедляется, заявил в воскресенье губернатор Эндрю Куомо, в то время как общее число жертв в штате выросло почти до 4200.

По словам Куомо, пока еще рано с уверенностью утверждать, что пандемия достигла пика.

«Нельзя делать выводы только на основании суточных изменений. Нужно наблюдать за ситуацией три-четыре дня, чтобы увидеть закономерность».

Позднее вечером власти города Нью-Йорка также сообщили о снижении числа смертей. По состоянию на 16:45, число умерших выросло на 218 по сравнению с предыдущим вечером, достигнув 2472. Для сравнения, в предыдущие сутки умерло 387 человек, а еще днем ранее – 305.

Куомо выразил осторожный оптимизм, хотя и призвал нью-йоркцев сохранять бдительность и продолжать соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию.

Губернатор заявил, что система здравоохранения перегружена, отметив, что Нью-Йорк испытывает «тотальный дефицит материалов». Более 122 тысяч человек дали положительный результат теста на коронавирус. В больницах остаются не менее 16 тысяч человек.