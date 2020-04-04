Правительство будет  стимулировать привлечение новых инвестиций и расширять существующие   программы

Правительство своим инструментарием будет стимулировать привлечение новых инвестиций и расширять существующие программы: Никол Пашинян

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены шаги по стимуляции инвестиционной политики. Обсуждение проходило в контексте шагов по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены возможности привлечения и стимулирования инвестиций посредством Фонда государственных интересов Армении (ANIF). Директор ANIF Давид Папазян представил предложения по инвестиционным программам в сферах промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и легкой промышленности с использованием механизма сотрудничества государство-частный сектор (PPP). Он также коснулся стратегии, целей и инструментов управления инвестиционными программами ANIF, а также существующих возможностей.

Состоялся обмен мнениями, в рамках которого были обсуждены вопросы, связанные с процедурами реализации программ по принципу сотрудничества государство-частный сектор, институциональному кругу управления, стандартам, оценке рисков и инструментам управления.

“Правительство планирует использовать свои инструменты для стимуляции как привлечение новых инвестиций, так и расширение существующих инвестиционных программ, обеспечивая тем самым развитие экономики”, - подводя итоги обсуждения, отметил премьер-министр.

Никол Пашинян поручил ответственным лицам провести инвентаризацию государственных активов, по которым существует проблема повышения эффективности управления, обозначать сферы, в которых есть перспективы для привлечения инвестиций, и в короткие сроки представить конкретные варианты пилотных программ с оценкой возможных результатов и рисков.