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Бако Саакян провел рабочее совещание в рамках борьбы с новым коронавирусом

Бако Саакян провел рабочее совещание в рамках борьбы с новым коронавирусом

4 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта, обсудив вопросы, касающиеся мероприятий в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом Арменпресс сообщили   в Главном информационном  управлении аппарата президента Республики Арцах. 

«4 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта, обсудив вопросы, касающиеся мероприятий в рамках борьбы с новым коронавирусом», - говорится  в сообщении.

На совещании присутствовали госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.


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БелТА


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