Бако Саакян провел рабочее совещание в рамках борьбы с новым коронавирусом

4 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта, обсудив вопросы, касающиеся мероприятий в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

«4 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта, обсудив вопросы, касающиеся мероприятий в рамках борьбы с новым коронавирусом», - говорится в сообщении.

На совещании присутствовали госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.