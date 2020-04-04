Минобороны РА прокомментировало опубликованное в СМИ открытое письмо Ваана Аветисяна

Министерство обороны Республики Армения прокомментировало открытое письмо, направленное премьер-министру Николу Пашиняну полковником запаса Вааном Аветисяном, содержащимся в УИУ Ереван-Кентрон.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства.

«3 апреля на ряде сайтов было опубликовано открытое письмо содержащегося в УИУ Ереван-Кентрон полковника запаса Ваана Аветисяна премьер-министру РА Николу Пашиняну — письмо, отличающееся весьма субъективной оценкой и явно ограниченной компетенцией в области использования военной техники.

«Министерство обороны Республики Армения, исходя из того, что оно не наносит ущерба продолжающемуся предварительному расследованию, а также учитывая сомнительное происхождения вышеупомянутого письма, не считает целесообразным комментировать его. Кроме того, существуют неопровержимые документальные обоснования, указывающие на проблемы со здоровьем Аветисяна, которые министерство обороны РА готово опубликовать в случае его письменного согласия», - информирует министерство, заверяя, что будет проведено всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств дела.

В своем письме Аветисян, в частности, писал, что он был незаконно демобилизован из Вооруженных сил.