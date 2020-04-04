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Минобороны РА прокомментировало опубликованное в СМИ открытое письмо Ваана Аветисяна

Минобороны РА прокомментировало опубликованное в СМИ открытое письмо Ваана Аветисяна

Министерство обороны Республики Армения прокомментировало открытое письмо, направленное премьер-министру Николу Пашиняну полковником запаса  Вааном Аветисяном, содержащимся в УИУ Ереван-Кентрон. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства. 

«3 апреля на ряде сайтов было опубликовано открытое письмо содержащегося в УИУ Ереван-Кентрон полковника запаса  Ваана Аветисяна премьер-министру РА Николу Пашиняну — письмо, отличающееся весьма субъективной оценкой и явно ограниченной  компетенцией в области использования военной техники. 

«Министерство обороны Республики Армения, исходя из того, что оно не наносит ущерба продолжающемуся предварительному расследованию, а  также учитывая сомнительное происхождения вышеупомянутого письма, не считает целесообразным комментировать его. Кроме того, существуют неопровержимые документальные обоснования, указывающие на проблемы со здоровьем Аветисяна, которые министерство обороны РА готово опубликовать в случае его письменного согласия», - информирует министерство,  заверяя, что будет проведено всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств дела.

В своем письме Аветисян, в частности, писал, что он был незаконно демобилизован из Вооруженных сил.


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