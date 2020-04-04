Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от коронавируса

Американская поп-певица Мадонна пожертвовала один миллион долларов проекту благотворительного фонда Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation), который занимается поиском лекарств от коронавируса COVID-19, сообщает журнал Variety со ссылкой на представителя организации.

"Деньги пойдут в фонд реагирования на COVID-19, которым управляют партнеры фонда Gates Philanthropy Partners, а не в сам фонд", - уточнил представитель организации.

На своем сайте певица заявила, что "присоединяется к усилиям (фонда) Bill & Melinda Gates Foundation по поиску лекарства для предотвращения и лечения COVID-19". Мадонна также заявила, что "направляет огромную благодарность и силы" медикам, ученым и специалистам по оказанию первой помощи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделит до 100 миллионов долларов на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV. Как говорилось в заявлении фонда, на ускорение поиска, разработки и тестирования вакцин, методов лечения и диагностики для коронавируса 2019-nCoV пойдут до 60 миллионов долларов.