Анонс мероприятий на 6 апреля
16:42, Апрель 04, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:08 Минобороны РА прокомментировало опубликованное в СМИ открытое письмо Ваана Аветисяна
- 16:58 Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от коронавируса
- 16:42 Анонс мероприятий на 6 апреля
- 16:36 Кортни Кардашьян не может забыть свой визит в Армению: «Я вернусь со своей семьей — точно»
- 16:20 Barcelona категорически не хочет завершать сезон раньше времени
- 16:06 В ЕС отменили пошлины на медицинское оборудование и средства защиты от COVID-19. Euronews
- 16:03 Все билеты на чартерный рейс Москва-Ереван распроданы
- 16:02 Попала в аварию машина скорой помощи, перевозившая граждан-вирусоносителей
- 15:56 В России от коронавируса скончался гражданин РА
- 15:06 За день число вылечившихся в Иране увеличилось на 1801
- 14:57 Правительство сосредоточится на создании новых рабочих мест — премьер-министр РА
- 14:43 Более 500 коронаинфицированных лиц в Армении не нуждаются в лечении
- 14:40 Ветром обрушило сухие деревья в административном округе Кентрон
- 13:54 В большинстве районов Армении ожидаются осадки
- 13:46 По подозрению в умышленном убийстве военнослужащего арестован его сослуживец
- 13:34 В Грузии умер первый пациент с коронавирусом.РИА НОВОСТИ
- 13:27 Полиция за сутки составила протоколы об административных правонарушениях в отношении 477 лиц
- 13:19 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 170 раз
- 13:05 В России за прошедшие сутки выявлено 582 новых случая коронавирусного заражения. РИА НОВОСТИ
- 12:55 В США за сутки из-за коронавируса умерли 1,4 тыс. человек.ТАСС
- 12:32 ФИФА предлагает отложить предстоящие в июне игры
- 12:31 ANCA призвал Помпео перераспределить $25 млн из помощи США Армении для борьбы с COVID-19
- 12:31 Рейтинговые турниры ОИ по борьбе состоятся в 2021 году
- 12:07 В Китае почтили память жертв коронавируса. Deutsche Welle
- 11:50 Полиция РА опубликовала видеоролик об ограничениях на свободное передвижение
18:06, 28.03.2020
Просмотрели 3037 раз В России представили препарат для лечения коронавируса
10:52, 28.03.2020
Просмотрели 2683 раз Пандемия COVID-19 в Азербайджане будет способствовать росту смертности больных талассемией
21:29, 31.03.2020
Просмотрели 2391 раз На выборах в Арцахе явка составила 72,7%
16:08, 29.03.2020
Просмотрели 1568 раз Минобороны Арцаха отреагировало на заявление Виталия Баласаняна
17:03, 28.03.2020
Просмотрели 1540 раз Нубар Афеян надеется уже весной получить результаты испытаний вакцины от коронавируса