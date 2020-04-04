6 апреля   премьер-министр РА Никол Пашинян ответит на вопросы граждан в прямом эфире

6 апреля в 18:30 премьер-министр РА Никол Пашинян ответит на вопросы граждан в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что он предоставит на это общение три часа.

«Я отвечу на вопросы, набравшие больше лайков. Кроме того, лайки будут рассчитываться по следующей формуле: Like минус dislike и другие комментарии.

Таким образом, вы сами решаете, на какие вопросы отвечать. Напишите ваши вопросы здесь. До встречи в понедельник, в 18:30», - написал Пашинян.