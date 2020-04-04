Попала в аварию машина скорой помощи, перевозившая граждан-вирусоносителей

Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что 3 апреля произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Машина перевозила из особой карантинной зоны 3 подтвержденных больных коронавирусом.

«У двух пациентов травм нет, только у одного незначительные травмы. Последний проходит обследование в многопрофильном медицинском центре Сурб Григор Лусаворич, но ему ничего не угрожает», - как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян на своей странице в Facebook.