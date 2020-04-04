Правительство сосредоточится на создании новых рабочих мест — премьер-министр РА

Из-за коронавируса на рынке труда произойдут серьезные изменения, и в этом контексте правительство сосредоточится на создании новых рабочих мест.

Как передает Арменпресс, об этом об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в своем выступлении на совещании по реализации Капитальных программ.

«На наш взгляд, основным инструментом является эффективное выполнение капитальных затрат и увеличение этих расходов. На самом деле сегодня работа правительства делится на две основные части. Первая часть - это деятельность Комендатуры, задачей которой является предотвращение дальнейшего распространения инфекции или контроль за распространением инфекции. Далее: как можно раньше создать условия, чтобы все больше учреждений имели возможность расширить поле деятельности, и чтобы это не привело к возникновению новых вспышек. Мы все понимаем, что это очень сложный вопрос, и поэтому правительство объявило чрезвычайное положение», - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, вторым направлением деятельности правительства является разработка и принятие программы социально-экономических мер поддержки, а также стимулирование капитальных затрат.

«Есть люди, ответственные за конкретные направления. В новой ситуации эффективная реализация капитальных затрат и их расширение приобретают особое значение. «Каждый процент невыполнения капитальных расходов - это конкретные люди, конкретные семьи, которые не имеют работы и не получают зарплату», - добавил он.

Чтобы нейтрализовать экономические последствия коронавируса в Армении, правительство разработало и приняло ряд мер. Пять из девяти правительственных программ поддержки, направленных на смягчение последствий эпидемии, являются полностью социальными.