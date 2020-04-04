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Ветром обрушило сухие деревья в административном округе Кентрон

Ветром обрушило сухие деревья в административном округе Кентрон

В административном районе Кентрон Еревана, на улицах Нар-Дос, Хоренаци, Чаренца, на  Бразильской площади, в четвертой части Кольцевого парка и рядом со сквером Абовяна, обрушились сухие и давно подлежащие  вырубке (из санитарных соображений) деревья.    

Как  передает Арменпресс,  он распространил сообщение об этом на странице   общественной организации «Озеленение и охрана окружающей среды» в Facebook. 

«На сигнал    быстро отреагировала ГНПО  «Озеленение и охрана окружающей среды» Департамент административных районов Кентрон и Норк-Мараш. Выкорчеванные деревья были вывезены.

Вывод: если бы своевременно  больные деревья были вылечены,   а нежизнеспособные - срублены, такого бы не случилось», - говорится в заявлении.  


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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