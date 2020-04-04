Ветром обрушило сухие деревья в административном округе Кентрон

В административном районе Кентрон Еревана, на улицах Нар-Дос, Хоренаци, Чаренца, на Бразильской площади, в четвертой части Кольцевого парка и рядом со сквером Абовяна, обрушились сухие и давно подлежащие вырубке (из санитарных соображений) деревья.

Как передает Арменпресс, он распространил сообщение об этом на странице общественной организации «Озеленение и охрана окружающей среды» в Facebook.

«На сигнал быстро отреагировала ГНПО «Озеленение и охрана окружающей среды» Департамент административных районов Кентрон и Норк-Мараш. Выкорчеванные деревья были вывезены.

Вывод: если бы своевременно больные деревья были вылечены, а нежизнеспособные - срублены, такого бы не случилось», - говорится в заявлении.